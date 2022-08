Τα 20 εκατομμύρια δολάρια που δεν είδε ποτέ στον λογαριασμό του, θα λάβει τελικά ο Μπεν Σίμονς, ο οποίος ήρθε σε διακανονισμό με τους Φιλαδέλφεια 76ers.

Ο Μπεν Σίμονς κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη Φιλαδέλφεια για να ανακτήσει μέρος των 20 εκατομμυρίων δολαρίων που του παρακράτησε η ομάδα τη σεζόν 2021-22.

Το στόρι πίσω από τα χαμένα χρήματα του Σίμονς είναι γνωστό. Ο Αυστραλός γκαρντ έφτασε στους Σίξερς στο φινάλε της preseason και επικαλέστηκε και λόγους ψυχικής υγείας, εκτός του θέματος στη μέση, λέγοντας πως δεν μπορεί να αγωνιστεί, κάτι που η ίδια ομάδα δεν ήθελε να πιστέψει.

Η Φιλαδέλφεια αποφάσισε να κόβει από τον μισθό του περί τις 360.000 δολάρια το παιχνίδι, ως τιμωρία, και έτσι οι δύο πλευρές συνέχισαν να έχουν «πάρε-δώσε» εκτός παρκέ, φτάνοντας ως τον σημερινό διακανονισμό, όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Το trade που απαίτησε τον έφερε στους Νετς τον Φεβρουάριο και παρόλο που δεν είχε παίξει ούτε στο Μπρούκλιν, ένεκα του τραυματισμού του, έχει καρπωθεί ολόκληρο το συμβόλαιό του.

