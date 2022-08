Το ημερολόγιο δείχνει 15 Αυγούστου, ο Κέβιν Ντουράντ παραμένει παίκτης των Νετς και παράγοντας του ΝΒΑ εξέφρασε την πεποίθησή του πως ο KD είναι πιο πιθανό να αποσυρθεί στα 33 του από το να συνεχίσει στο Μπρούκλιν.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τις τάσεις φυγής του Κέβιν Ντουράντ από το Μπρούκλιν είναι η άποψη παράγοντα ομάδας του ΝΒΑ που κράτησε την ανωνυμία του και εξήγησε πως ο KD είναι πιο πιθανό να αποσυρθεί παρά να παίξει ξανά στους Νετς!

Λέγεται, μάλιστα πως θα μπορούσε να κάνει άνω-κάτω την ομάδα ώστε να υποχρεώσει τους Νετς να τον κάνουν ανταλλαγή!

Και όλα αυτά ενώ οι Νετς δεν έχουν βρει κάποιον τρόπο, με τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν για αυτόν, να τον παραχωρήσουν, με τον ίδιο να απαιτεί την απομάκρυνση των Στιβ Νας και Σον Μαρκς! Μάλιστα ο Ντουράντ είναι πολύ πιθανό να μην εμφανιστεί στο καμπ προετοιμασίας της ομάδας.

An NBA executive believes Kevin Durant is more likely to retire than play for the Nets again, per @TheSteinLine



There’s a ‘growing expectation’ that KD could cause ‘a ruckus’ to get the Nets to make a trade pic.twitter.com/ju01EPHIEM