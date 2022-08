Κέβιν Ντουράντ και Μπρούκλιν Νετς ψάχνουν ακραίους τρόπους... πίεσης για να ικανοποιήσουν τα «θέλω» τους, με τον KD να σκέφτεται το ενδεχόμενο του να μην εμφανιστεί στην προετοιμασία.

Το σίριαλ Κέβιν Ντουράντ που παίζεται από τις αρχές Ιουνίου στη Νέα Υόρκη καλά κρατεί. Όπως φαίνεται θα έχει αρκετά ακόμα επεισόδια, αφού οι Νετς δεν έχουν βρει κάποιον τρόπο, με τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν για αυτόν, να τον παραχωρήσουν και έτσι εκείνος παραμένει κάτοικος Μπρούκλιν.

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι ο Ντουράντ απαίτησε τη φυγή του Στιβ Νας από την ομάδα, για να παραμείνει, με την απάντηση που έλαβε να είναι αρνητική. Ο Μπράιαν Γουίντχορστ αναφέρει πως θα ασκήσει πίεση με τον τρόπο του πλέον και είναι πολύ πιθανό να μην εμφανιστεί στο καμπ προετοιμασίας της ομάδας, την ίδια ώρα που κάνει προπονήσεις με τον Χάρντεν στη Βαρκελώνη, φουντώνοντας τα σενάρια για τους Σίξερς.

Μάλιστα αυτό είναι μία νέα παράμετρος, που ο KD δε σκεφτόταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όμως τα δεδομένα αλλάζουν και πλέον συγκεντρώνει τις περισσότερες των πιθανοτήτων. Μένει να φανεί αν και οι δύο πλευρές τελικά τραβήξουν το σχοινί στα άκρα...

"A week ago, if you had asked me, 'will Kevin Durant hold out of training camp if he's not traded?' I would have been like, 'I can't see it.' Now I can see it. That is what we're headed towards."



— @WindhorstESPNpic.twitter.com/Zhjx1LfO2X