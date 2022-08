Ο Κέβιν Ντουράντ επανέλαβε το αίτημά του για ανταλλαγή στον ιδιοκτήτη των Νετς, Τζο Τσάι και ξεκαθάρισε στο αφεντικό της ομάδας πως πρέπει να επιλέξει είτε τον KD είτε το δίδυμο των Στιβ Νας, Σον Μαρκς!

Η πρόθεση του Κέβιν Ντουράντ να αποχωρήσει μέσω trade από το Μπρούκλιν έχει βαλει τους Νετς σε συναγερμό τις τελευταίες εβδομάδες, με τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ να εξηγεί με νόημα πως «δεν μου αρέσει οι παίκτες να ζητούν ανταλλαγή».

Την ίδια στιγμή, οι ομάδες του ΝΒΑ αδυνατούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των Νετς ενώ η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον... φευγάτο Ντουράντ ήταν η συζήτηση που έκανε με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζο Τσάι.

Ο σούπερ σταρ του Μπρούκλιν ήταν ξεκάθαρος. Αρχικώς, επανέλαβε το αίτημά του να γίνει trade, εξηγώντας πως ο Τσάι πρέπει να διαλέξει: Είτε τον Ντουράντ, είτε το δίδυμο των Στιβ Κερ, Σον Μαρκς, ζητώντας εμμέσως την απόλυση του προπονητή και του GM των Νετς για να μείνει!



