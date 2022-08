Ο ΛεΜπρόμ Τζέιμς δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του βλέποντας τους γιους του, Μπρόνι και Μπράις να αγωνίζονται μαζί και πόσταρε συγκινημένος στον λογαριασμό του.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, στο πλαίσιο της offseason έκανε προπονήσεις στις εγκαταστάσεις των Λέικερς μαζί με τους γιους του, Μπρόνι και Μπράις. Ο σταρ των λιμνάνθρωπων βρήκε την ευκαιρία να συνδυάζει την σκληρή δουλειά με την οικογένεια...

Τώρα τους παρακολουθεί από μακριά, καθώς εκείνοι κάνουν ταξίδι στην Ευρώπη με το γυμνάσιό τους, Sierra Canyon, δίνοντας φιλικά παιχνίδια με τις Εθνικές ομάδες U18 στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη. Οι αγώνες μεταδίδονται και στην Αμερική με τον ΛεΜπρόν να είναι κολλημένος στην οθόνη του και να παίρνει τον ρόλο... χαζομπαμπά.

Με ποστ του στο twitter δήλωσε συγκινημένος που βλέπεις τους δυο γιους του στο ίδιο παρκέ. «Φίλε βλέπω πράγματι τον Μπρόνι και τον Μπράις μαζί στο παρκέ σε κανονικές συνθήκες αγώνα για πρώτη φορά. Είναι τρελό. Είμαι τρομερά συγκινημένος. Απίστευτο» έγραψε στον λογαριασμό του.

Man I'm literally watching Bronny and Bryce on the court together for the first time in a game situation!! This is INSANE!! I'm EMOTIONAL AF!! WOW