Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν σταματά να δουλεύει σκληρά στην offseason, μαζί με τους γιους του στο προπονητικό των Λέικερς.

Η σεζόν που πέρασε ήταν καταστροφική για τους Λέικερς που δεν έπαιξαν ούτε playoffs, με τον ΛεΜπρόν Τζείμς να μην μπορεί να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Ωστόσο ο Βασιλιάς θέλει να μείνει στους Λέικερς, με την επέκταση να είναι πιθανή.

Ο σταρ των Λέικερς βρίσκει την ευκαιρία να συνδυάζει την σκληρή δουλειά με την οικογένεια στην offseason. Ο ΛεΜπρόν παρέα με τους γιους του Μπρόνι και Μπράις που ονειρεύονται καριέρα στο ΝΒΑ προπονήθηκαν παρέα στις εγκαταστάσεις των Λέικερς και έδειξαν τη δίψα τους για μπάσκετ. Μάλιστα και οι τρεις μας χάρισαν εντυπωσιακά καρφώματα.

Στόχος του ΛεΜπρόν είναι να βρίσκεται στη λίγκα, όταν θα γίνει draft, ο μεγαλύτερος γιος του, Μπρόνι και αν γίνεται να παίξουν στην ίδια ομάδα σε μια ιδιαίτερη συνύπαρξη δύο γενεών.

Bron, Bronny and Bryce putting in work at the Lakers facility 🔥



(via @KingJames) pic.twitter.com/s6ItVBMB6F