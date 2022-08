Ο Τζέιμς Χάρντεν θα βλέπει τον Σκότι Μπαρνς μέχρι και... στον ύπνο του μετά τις άμυνες που έπαιξε ο δεύτερος σε μία προπόνησή τους κατά τη διάρκεια της off-season.

Μπορεί οι Σίξερς να επικράτησαν με 4-2 στα περσινά playoffs του NBA του Τορόντο, ωστόσο ο Σκότι Μπαρνς πήρε τη δική του, προσωπική εκδίκηση από τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο μούσιας προετοιμάζεται σκληρά όπως είπε και ο Ντοκ Ρίβερς, ενόψει της ερχόμενης σεζόν και συμμετείχε στο καμπ του Ρίκο Χάινς, με αρκετούς παίκτες των Ράπτορς. Ένας εξ αυτών και ο Σκότι Μπαρνς. Τι και αν το ημερολόγιο δείχνει 8 Αυγούστου, ο γκαρντ των Καναδών αποφάσισε να μαρκάρει λες και παίζει στους τελικούς του NBA, μην αφήνοντας τον σταρ της Φιλαδέλφεια να πάρει... ανάσα, χαρίζοντας μάλιστα και ένα εντυπωσιακό μπλοκ.

Ο Μπαρνς πάντως είναι ιδιαίτερα αγαπητός, παρά το σκληρό του πρόσωπο στο παρκέ και ο Χάρντεν έπλεξε το εγκώμιό του για την εργατικότητά του, πράγμα που τον κάνει έναν παίκτη πρότυπο για τους υπόλοιπους.

Scottie Barnes was locking up James Harden 👀🔒



(via ricohinesbasketball/YT) pic.twitter.com/JbzZyDpjyy