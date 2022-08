Ο Ντεζούντε Μάρεϊ αποφάσισε να τα... βάλει με το Νο1 του φετινού Draft, τον Πάολο Μπανκέρο. Φρόντισε να το κάνει τόσο μέσα στο παρκέ, όσο και εκτός.

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ περνάει τον καιρό του αγωνιζόμενος σε επαγγελματικές καλοκαιρινές λίγκες. Και κάθε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας είναι καλύτερο από το προηγούμενο.

Στο πιο πρόσφατο, το νέο απόκτημα των Ατλάντα Χοκς, ο οποίος μετράει έξι χρόνια στο NBA, αντιμετωπίζει το Νο1 του φετινού Draft, τον Πάολο Μπανκέρο. Μετά από δύο εντυπωσιακές προσποιήσεις, ο Μάρεϊ κάνει πάσα στον εαυτό του για το κάρφωμα.

Και ο πανηγυρισμός του μπροστά στον Μπανκέρο είναι τόσο επιδεικτικός, όσο και προκλητικός. Δείχνοντας παράλληλα στον Αμερικανό με τις ιταλικές ρίζες πως είναι μικρός για τον σταματήσει.

Η κόντρα τους συνεχίστηκε σε ένα άλλο... παρκέ, αυτό του Instagram.

What Dejounte Murray did here to Paolo Banchero was just flat out FILTHY 🤮pic.twitter.com/fdUEjua6U5