Χωρίς... φρένα έπαιξε ο Καρμέλο Άντονι στο πρόσφατο «διπλό» που συμμετείχε φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι.

Ο Καρμέλο Άντονι βρίσκεται ελεύθερος στην αγορά και «φιγουράρει» ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές της free agency. Ο βετεράνος φόργουορντ διανύει το 38ο έτος της ζωής του και οδεύει στο να κλείσει 20ετία ως NBAer.

Έχοντας ολοκληρώσει την συνεργασία του με τους Λος Άντζελες Λέικερς αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και την καλοκαιρινή περίοδο δείχνει ο παλιός καλός «Μέλο». Στις εγκαταστάσεις όπου βρέθηκε στην τελευταία του προπόνηση, ως συμπαίκτης του Αλβαράδο σε «διπλό» σκόραρε το ένα τρίποντο μετά το άλλο έχοντας την ίδια ευκολία από όποιο σημείο και αν επιχειρούσε.

Take a second and watch Melo work 😈 @Cbrickley603 @carmeloanthony pic.twitter.com/IVib3041dQ