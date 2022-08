Ο Mπρόνι Τζέιμς, γιος του ΛεΜπρόν υπάρχει πιθανότητα να δοκιμάσει την τύχη του στο πρωτάθλημα Αυστραλίας.

Τα 17 του έχει κλείσει ο Μπρόνι Τζέιμς και αγωνίζεται στους Sierra Canyon Trailblazers, παίζοντας τόσο ως point guard και ως shooting guard. Σύμφωνα με το Athletic, το πρωτάθλημα Αυστραλίας αποτελεί μια επιλογή για τον γιο του ΛεΜπρόν τη νέα σεζόν. Μην ξεχνάμε πως από εκεί ο ΛαΜέλο Μπολ έκανε το άλμα για το ΝΒΑ και πλέον αποτελεί τον ηγέτη των Χόρνετς και έναν από τους πιο ταλαντούχους γκαρντ της λίγκας.

Πάντως πριν δυο μέρες ο σταρ των Λέικερς προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας παρέα με τον γιο του, Μπρόνι και τον έτερο, τον Μπράις και έδειξαν τη δίψα τους για μπάσκετ, χάριζοντας μας εντυπωσιακά καρφώματα.

Playing in the @NBL will be a legitimate option for Bronny James next year, per The Athletic. pic.twitter.com/jlRnRRGYOL