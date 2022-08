Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συναντήθηκε με τον GM των Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα και η ανανέωση είναι θέμα χρόνου.

H Πέμπτη 4 Αυγούστου αποτελεί μια ημερομηνία-σταθμό για τον... ΛεΜπρόν Τζέιμς, όπως εξηγήσαμε στο Gazzetta αφού μπορεί πλέον να υπογράψει την επέκταση του. Και όταν μιλάμε για επέκταση, υπάρχει το ενδεχόμενο για μονοετή αξίας 47 εκατ. δολαρίων, είτε για επέκταση δύο ετών αξίας 97 εκατ.δολαρίων.

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα από το basketball talk, ο σταρ της ομάδας του LA θα υπογράψει την ανανέωση με τους λιμνάνθρωπους, ωστόσο δεν θα βιαστεί. To ESPN τονίζει πως ο Βασιλιάς συναντήθηκε με τον GM των Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα με σκοπό να συζητήσουν για την ανανέωση. Οι επαφές έγιναν σε πολύ καλό κλίμα, ήταν παραγωγικές και θα συνεχιστούν, με τον ΛεΜπρόν να ετοιμάζεται σιγά-σιγά να κάνει επίσημη την ανανέωση του, έχοντας πατήσει τα 37 του χρόνια και δείχνοντας σε τρομερή κατάσταση κάθε φορά που πατά το παρκέ.

LeBron James met with Rob Pelinka today to discuss a possible contract extension, per @mcten



