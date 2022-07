Ο Πολ Τζορτζ θα βρεθεί στη λίστα με τους NBAers που πάτησαν το παρκέ της Drew League το φετινό καλοκαίρι ακολουθώντας τα βήματα των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τρέι Γιανγκ και λοιπών της λίγκας.

Οι αστέρες του ΝΒΑ παρελαύνουν στα παρκέ της Drew League το φετινό καλοκαίρι με το κοινό της ημιεπαγγελματικής Λίγκας να έχει την δυνατότητα να δει μερικά από τα κορυφαία ονόματα εν δράση.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ήταν εκείνος που έκανε την αρχή για να έρθει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και μαζί να προκαλέσουν... ντελίριο. Έπειτα οι Τρέι Γιανγκ και Τζον Κόλινς που δεν είχαν και την καλύτερη εξέλιξη.

Το νέο όνομα στη λίστα είναι ο Πολ Τζορτζ, με τον άσο των Λος Άντζελες Κλίπερς να αποκαλύπτει πως θα λάβει μέρος σε ένα από τα παιχνίδια του τουρνουά, όπως ανέφερε σχετικά ο δημοσιογράφος Λο Μάρεϊ.

Την περασμένη σεζόν δεν κατάφερε να συμβάλλει στην προσπάθεια της ομάδας του καθώς έπρεπε να μείνει καθηλωμένος εκτός παρκέ λόγω τραυματισμού. Μέτρησε 31 αγώνες με 24.3 πόντους, 6.9 ριμπάουντ, 5.7 ασίστ και 2.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Paul George said tonight that he plans on returning to @DrewLeague ... it would be his first appearance since 2014