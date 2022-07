Ο Ουσμάν Ντεμπελέ σκόραρε πανηγυρίζοντας με την πλέον χαρακτηριστική κίνηση του Στεφ Κάρι και εκείνος μίλησε... για κίνημα!

Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στεφ Κάρι, κατά τη διάρκεια των φετινών playoffs έβαλε αρκετές φορές τους αντιπάλους του... για ύπνο, κάνοντας viral τον πανηγυρισμό του «night, night».

Πλέον η κίνηση αυτή κάνει τον γύρο του κόσμου και χρησιμοποιείται από όλο και περισσότερους αθλητές. Τελευταίος στο... κλαμπ ο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Γάλλος εξτρέμ σκόραρε στο φιλικό κόντρα στη Γιουβέντους στο Ντάλας για να ανοίξει το σκορ στο 34ο λεπτό και πανηγυρίζοντας την εξέλιξη αυτή μιμήθηκε τον Κάρι. Κάτι που δεν έμεινε εκτός των «ραντάρ» του.

Έκανε tweet την σχετική φωτογραφία με τον Ντεμπελέ με το σχόλιο «Ένα κίνημα» βλέποντας το πόση επιρροή είχε ο ίδιος στον αθλητικό χώρο.

Κάτι που φαίνεται και από την παρακάτω συνθήκη...

Steph Curry’s ‘night-night celly has gone worldwide! 😴🌎



Look at your influence @StephenCurry30 pic.twitter.com/0aIps700NB