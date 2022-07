Ο Στεφ Κάρι το έκανε... μόδα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ πανηγύρισε δις με το «night, night» για τα γκολ που πέτυχε, όμως, ο Κεν είχε απάντηση κάθε φορά, με τις Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους να μένουν στο μεταξύ τους φιλικό 2-2.

Το μεγάλο ματς διεξήχθη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Ντάλας, με τους «μπλαουγκράνα» να βλέπουν γιατί έπρεπε τελικά ν' ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ουσμάν Ντεμπελέ και να τον κρατήσουν στο ρόστερ για να είναι ακόμα πιο απειλητική και αποτελεσματική η γραμμή κρούσης.

Ο Γάλλος εξτρέμ αρχικά με δεξί διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό για να πανηγυρίσει αλά Κάρι, όμως, η πρώτη απάντηση ήρθε πολύ γρήγορα. Στο 39' ο Κεν πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή ισοφάρισε για τους «μπιανκονέρι». Ξανά ο Ντεμπελέ προτού τελειώσει το πρώτο μέρος έβαλε μπροστά την Μπαρτσελόνα με υπέροχο αριστερό σουτ, δείχνοντας πως τελικά... κάνει ό,τι θέλει, με όποιον τρόπο το θέλει, όταν βρεθεί σε καλή μέρα.

Ο Κεν εκτός από το δικό του δεύτερο γκολ προσπάθησε να κερδίσει τις εντυπώσεις και με τον περίεργο πανηγυρισμό του. Ισοφάρισε ξανά για το τελικό 2-2 στο 52' έχοντας απλά δει τη μπάλα να έρχεται προς το μέρος του για να πλασάρει με δύναμη και να σκοράρει.

