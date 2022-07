Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατάφεραν με δύο κινήσεις και κέρδος 8 εκατομμυρίων, να γλιτώσουν την καταβολή 60 εκατομμυρίων στο φόρο πολυτελείας.

Ο ιδιοκτήτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Τζο Λακόμπ χαρακτήρισε ως «άδικο» το σύστημα του φόρου πολυτελείας. Και τιμωρήθηκε γι' αυτό από το ΝΒΑ με πρόστιμο 500.000 δολαρίων.

Ενδεχομένως το πρόστιμο να μην τον μέλλει, επειδή μόλις γλίτωσε 60 εκατομμύρια δολάρια από τον φετινό φόρο πολυτελείας, μόνο με δύο κινήσεις.

ESPN Sources: The NBA has fined Golden State Warriors owner Joe Lacob $500,000 for his recent comments on the Point Forward Podcast discussing the league’s collective bargaining talks, which included Lacob describing the league’s luxury tax system as “very unfair.”