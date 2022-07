Ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο θα παίζει στους πρωταθλητές Γουόριορς.

Έξυπνη κίνηση για το Γκόλντεν Στέιτ. Οι Γουόριορς απέκτησαν τον Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο με διετές συμβόλαιο αξίας 9.3 εκατ. δολαρίων και βάζουν βάθος στον πάγκο τους και άλλη μια λύση στην περιφέρεια τους. Ο Ντόντε κυκλοφορούσε ελεύθερος μετά τη θητεία του στους Κινγκς και οι πολεμιστές κινήθηκαν γρήγορα και τον έκαναν δικό τους.

Πριν δύο χρόνια είχε αναδειχθεί πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Γουόριορς ανανέωσαν και τον Κεβόν Λούνεϊ, ο οποίος έδωσε σημαντικές λύσεις στη ρακέτα στα φετινά playoffs.

O NτιΒιτσέντζο θα έχει player option στον δεύτερο χρόνο συμβολαίου του.

Free agent Donte DiVincenzo has agreed to a two-year, $9.3 million deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic @Stadium. Player option in Year 2.