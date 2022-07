Ο Κέβιν Ντουράντ εθεάθη σε λύκειο του Πόρτλαντ να παίζει μπάσκετ και τα... σενάρια για Μπλέιζερς πήραν φωτιά.

Στα τέλη Ιουνίου, ήρθε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ να... ανάψει φωτιές, αφού ο Dame ανέβασε μια φωτογραφία που έχει τον Κέβιν Ντουράντ με τη φανέλα των Μπλέιζερς παρέα με τον εαυτό του και τα σενάρια ξεκίνησαν για ένα δίδυμο που θα... τρομοκρατούσε τους αντιπάλους με την επιθετική γκάμα που διαθέτει. Ο Nτουράντ λίγες ώρες μετά ζήτησε ανταλλαγή από τους Νετς και τα σενάρια ξεκίνησαν. Μάλιστα το όνομα του KD έπαιξε και συνεχίζει να παίζει για Γουόριορς και για πιθανή επιστροφή, με τον Κάρι να παλεύει να τον πείσει.

Ο σταρ των Νετς είπε να ρίξει κι άλλο... λάδι στη φωτιά, αφού εντοπίστηκε να παίζει μπάσκετ και να ρίχνει σουτάκια στο λύκειο Parkrose στο Πόρτλαντ, κάτι που έμπλεξε ξανά το όνομα του στις φημές για μετακόμιση στους Μπλέιζερς, μετά από εκείνο το περίφημo post του Λίλαρντ. Mπορεί να είναι τυχαία η περιοχή που διάλεξε. Μπορεί και όχι όμως. Κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει στο κεφάλι του Ντουράντ, του πιο hot ονόματος των τελευταίων ημερών, αφού έχει χαλάσει ήδη μετακίνηση σε Πέλικανς και Τίμπεργουλβς τις τελευταίες μέρες.

KD just casually shooting hoops at Parkrose HS in Portland 👀 pic.twitter.com/pRRDhLNPT2