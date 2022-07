Οι Μπρούκλιν Νετς επιχειρούν να ανταλλάξουν τον Κέβιν Ντουράντ, απευθυνόμενοι σε διάφορες ομάδες. Η πιο πρόσφατη είναι οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς, οι οποίοι έκλεισαν ερμητικά την πόρτα.

Η υπόθεση του Κέβιν Ντουράντ θα έχει πολλά επεισόδια, μέχρι να φτάσει στο φινάλε της. Το πιο πρόσφατο αναφέρει ότι οι Μπρούκλιν Νετς πλησίασαν τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, προκειμένου να γίνει μία ανταλλαγή με τον Κέβιν Ντουράντ.

Όσα ζήτησε η ομάδα της Νέας Υόρκης έφεραν και το πρόωρο τέλος στις συνομιλίες. Τι ζήτησαν οι Νετς; Αρχικά τον Μπράντον Ίνγκραμ και τον Λάρι Νανς Τζούνιορ, ωστόσο απαίτησαν να μπουν στη συμφωνία και αρκετές επιλογές στον 1ο γύρο του Draft.

Οι Πέλικανς απάντησαν αρνητικά και η αναζήτηση των Νετς - οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις - συνεχίζεται.

Με τον KD να έχει εμπλοκή με πολλά σενάρια. Ένα απ' αυτά αναφέρει ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς καλοβλέπουν την επιστροφή του, ενώ σύμφωνα με άλλα ρεπορτάζ, στην κορυφή της λίστας του Ντουράντ βρίσκονται οι Φοίνιξ Σανς.

The Nets offered Kevin Durant for Brandon Ingram, Larry Nance Jr & multiple firsts.



The Pelicans declined.



(via Brandon 'Scoop B' Robinson) pic.twitter.com/20EzsIAdnv