Ο Στεφ Κάρι έχει έρθει σε επαφή με τον Κέβιν Ντουράντ αρκετές φορές για να πετύχει τη μεγάλη επιστροφή του στο Γκόλντεν Στέιτ.

Είναι οι πρωταθλητές, η πιο πετυχημένη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας και θέλει να συνεχίσει να κάθεται στον θρόνο του ΝΒΑ και τα επόμενα χρόνια. Πριν από μερικές μέρες, αμερικανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι Γουόριορς ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή του Κέβιν Ντουράντ (έχει ζητήσει ανταλλαγή από το Μπρούκλιν) και την μεγάλη επιστροφή στο Γκόλντεν Στέιτ, μετά το 2019 όταν και τους είχε αφήσει μετά τους χαμένους τελικούς κόντρα στους Ράπτορς για να πάει στους Νετς.

Φαίνεται πως το πρόσωπο του franchise, ο ηγέτης των Γουόριορς και κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας, έχει ξεκινήσει το... ψηστήρι. Σύμφωνα με τον Ric Bucher, ο γκαρντ των πρωταθλητών έχει έρθει σε επαφή με τον KD αρκετές φορές με σκοπό να γίνει η μεγάλη επανασύνδεση στο Γκόλντεν Στέιτ. Παρέα είχαν κατακτήσει δύο σερί πρωταθλήματα, το 2017 και το 2018, τότε που ο Ντουράντ είχε αναδειχθεί MVP των τελικών και στις δύο περιπτώσεις.

Για να φέρουν τον KD ξανά πίσω, οι πολεμιστές θα μπορούσαν να θυσιάσουν τον Τζόρνταν Πουλ, Άντριου Γουίγκινς, Τζόναθαν Κουμίνγκα και Τζέιμς Γουάισμαν, με τον Γουίγκινς πάντως να έχει... κολλήσει τέλεια στην ομάδα, όντας ο x-factor στους τελικούς κόντρα στους Σέλτικς.

Πόσοι ονειρεύονται από εσάς ξανά την απίθανη τετράδα των Κάρι-Ντουράντ-Τόμπσον-Γκριν;

