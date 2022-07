ΛεΜπρόν Τζέιμς αναμένεται να δώσει το «παρών» στη φετινή Drew League φέρνοντας λάμψη αστέρων στην καλοκαιρινή ημιεπαγγελματική Λίγκα, μετά τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς του Yahoo Sports, ο σούπερ σταρ των Λέικερς, πρόκειται να φορέσει τα μπασκετικά του και να λάβει μέρος στην ημιεπαγγελματική Drew League, δίνοντας συνέχεια στην λίστα με τους NBAers που έχουν παρευρεθεί ανά τα χρόνια.

Το ημερολόγιο γυρίζει στο 2011 για την τελευταία φορά που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έπαιξε στο συγκεκριμένο τουρνουά, ενώ μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν έχει δώσει το «παρών» και ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Ο άσος των Σικάγο Μπουλς βρήκε τον τρόπο να μείνει ενεργός στον offseason σκοράροντας 39 πόντους με 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ μοιάζοντας έτοιμος για το... πρώτο ματς της regular!

Κρις Πολ, Τρέβορ Αρίζα, Πολ Πιρς, Τζέιμς Χάρντεν, Τζον Γουόλ, Αιζάια Τόμας και Κόμπι Μπράιντ είχαν δώσει επίσης τις δικές τους παραστάσεις.

DeMar came back to the Drew League and dropped 39 on em!🔥 @demar_derozan @drewleague pic.twitter.com/YaUZqczHYM