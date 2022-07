Οι Σπερς συμφώνησαν με τον Κέλντον Τζόνσον για επέκταση του συμβολαίου του κατά τέσσερα χρόνια και με απολαβές που θα φτάσουν τα 80 εκατομμύρια δολάρια.

Σε μία κίνηση με φόντο το μέλλον τους προχώρησαν οι Σπερς, οι οποίοι συνεχίζουν να δίνουν την ψήφο εμπιστοσύνης τους σε νεαρούς αθλητές.

Λίγο μετά το trade που... έστειλε τον Ντεζούντε Μάρεϊ στους Χοκς, ντύνοντας τον Ντανίλο Γκαλινάρι στα χρώματα του Σαν Αντόνιο, η ομάδα προσέφερε συμβόλαιο πρόωρης επέκτασης στον Κέλντον Τζόνσον.

Η διάρκεια του συμβολαίου είναι για τέσσερα χρόνια και ο 23χρονος φόργουορντ θα λάβει το ποσό των 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τζόνσον πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις την περασμένη σεζόν κάνοντας το βήμα παραπάνω και ολοκληρώνοντας την χρονιά με 17 πόντους 6.1 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ κατά μέσο όρο την ώρα που σούταρε με περίπου 40% από το τρίποντο.

Την συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών γνωστοποίησε το Σαμς Τσαράνια!

