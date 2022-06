Ντεζούντε Mάρεϊ και Ντανίλο Γκαλινάρι θα αγωνίζονται με διαφορετικές φανέλες από εδώ και στο εξής λόγω του trade μεταξύ των Σπερς και των Χοκς.

Λίγο πριν την έναρξη της free agent περιόδου, Σπερς και Χοκς προχώρησαν σε μία ανταλλαγή που έφερε τον Ντεζούντε Μάρεϊ και τρία μελλοντικά draft picks πρώτου γύρου στο... στρατόπεδο της Ατλάντα και τον Ντανίλο Γκαλινάρι στο Σαν Αντόνιο.

Οι Χοκς θέλησαν να κάνουν ζωντανή την εικόνα του δίδυμου Μάρεϊ - Γιανγκ μέσα στο παρκέ και κατάφεραν να «κλέψουν» τον σταρ των Σπερς από την ομάδα του.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι προκαλώντας εν μέρει ερωτηματικά για την κίνηση αυτή. Ο Γκαλινάρι θα βγει στην αφορά των ελεύθερων το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ το συμβόλαιο του Μάρεϊ λήγει το 2025.

The Atlanta Hawks are trading Danilo Gallinari and multiple first-round picks to the San Antonio Spurs for All-Star guard Dejounte Murray, sources tell ESPN.