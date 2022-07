Σέλτικς: Security δεν επέτρεψε στον Πρίτσαρντ να κάτσει στον πάγκο γιατί δεν τον αναγνώρισε

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ αντιμετώπισε προβλήματα στο να κάτσει στον πάγκο των Σέλτικς στο Summer League στο Λας Βέγκας, αφού security δεν του το επέτρεψε.

Μάλλον η ασφάλεια του γηπέδου στο Λας Βέγκας και το Summer League δεν αναγνώρισε τον Πέιτον Πρίτσαρντ και τους έμοιαζε για κάποιον που παίζει μπάσκετ. Στον σουτέρ των Σέλτικς δεν επέτρεψε ένας άνθρωπος της ασφάλειας του γηπέδου, να κάτσει στον πάγκο των Κελτών.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επιστρατευτεί άτομο από την ομάδα της Βοστώνης με σκοπό να μεσολαβήσει για να πάρει τη θέση του ο Πρίτσαρντ. Την επόμενη φορά ο security του γηπέδου θα έπρεπε να είναι πιο διαβασμένος. Τελικούς έφτασαν οι Κέλτες, με τον Πρίτσαρντ να μην είναι από τα πρώτα... βιόλια ωστόσο πήρε τον χρόνο συμμετοχής του από τον Άιμε Ουντόκα.

Payton Pritchard was stopped by security at Summer League & they wouldn’t let him in a restricted area until Celtics brass vouched for him.



