Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε τους 21.806 πόντους και ξεπέρασε τον Λάρι Μπερντ στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Συνεχίζει να γιγαντώνει τον... μύθο του στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο Έλληνας σταρ των Χιτ στη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Κινγκς με 114-108, έκανε double - double με 29 πόντος, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ, έφτασε τους 21.806 πόντους και ανέβηκε στην 40η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, ξεπερνώντας τη θρυλική φιγούρα των Μπόστον Σέλτικς, Λάρι Μπερντ, που πλέον είναι 41ος, με 21.791 πόντους.