Ο Νίκολα Γιόκιτς μπορεί να υποστηρίξει πως ήταν από μικρό παιδί Ντένβερ Νάγκετς. Έχει και τις φωτογραφικές αποδείξεις.

Η μοίρα του Νίκολα Γιόκιτς έγραφε με πελώρια γράμματα το όνομα των Ντένβερ Νάγκετς από μικρή ηλικία. Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς δημοσίευσε μία φωτογραφία, με τον πεντάχρονο Νίκολα και ένα από τα αδέρφια του.

Σε αυτή, κάθε παιδί κρατάει από μία ρακέτα τένις, ωστόσο ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς φοράει και ένα φούτερ της ομάδας, η οποία τον απέκτησε αρκετά χρόνια αργότερα.

Σύμφωνα με τον ατζέντη του, η μπλούζα ήταν ένα δώρο που έλαβε ο μικρός Νίκολα και σχολίασε τις πιθανότητες που υπήρχαν, το 2000, να κάνει την εμφάνισή της ένα ρούχο που δεν αφορούσε ομάδες όπως οι Σικάγο Μπουλς και οι Λος Άντζελες Λέικερς. Πόσο μάλιστα σε ένα μικρό χωριό στην πρώην Γιουγκοσλαβία, όπως το Σόμπορ.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Γιόκιτς πόζαρε με καμάρι, κρατώντας την παιδική του φωτογραφία, η οποία... έσπασε το διαδίκτυο!

2x MVP Nikola Jokic wearing a Denver Nuggets sweater when he was 5!



It was all scripted! 🤞



(@misko4raznatovic) pic.twitter.com/61hr0aGNmv