Ένας θαυμαστής του Στεφ Κάρι χρειάστηκε να κάνει 30 push-ups για να αποσπάσει την υπογραφή του τέσσερις φορές πρωταθλητή του NBA.

Επόμενο μάθημα: Όποιος πλησιάσει τον Στεφ Κάρι για ένα αυτόγραφο, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Και προπονημένος! Ο θαυμαστής που του ζήτησε να υπογράψει μία φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με το όνομα και τον αριθμό του Κάρι, μπορεί να μην πίστεψε αυτό που άκουσε.

Αλλά αποφάσισε να το κάνει, με... έπαθλο μία υπογραφή. Ο Κάρι, ο οποίος εκείνη την ώρα έπαιζε γκολφ, του ζήτησε σε αντάλλαγμα push-ups!

Και δεν του χαρίστηκε. Ο θαυμαστής έφτασε στα 25, προτού ο Κάρι πάρει τον μαρκαδόρο για να βάλει την τζίφρα του, και συνέχισε μέχρι τον... μαγικό αριθμό, το 30!

Φυσικά και στο τέλος πήρε και μία αγκαλιά από τον σταρ των Γουόριορς, για την επιμονή και την προσπάθειά του.

Δείτε το βίντεο:

Steph Curry rewarded this fan and dapped him up after doing push-ups for an autograph 🙌



