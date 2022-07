Ο Τζέιντεν Άιβι έχει αρχίσει τα μαγικά του στο Summer League και οι Πίστονς τρίβουν τα χέρια τους.

Το φετινό draft είχε πολλούς καλούς ψηλούς όπως φάνηκε και με τις επιλογές των ομάδων, όμως υπάρχει ένας γκαρντ που ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Οι Πίστονς επέλεξαν τον Τζέιντεν Άιβι από το Purdue στο Νο.5, θέλοντας να βάλουν άλλον έναν εκρηκτικό περιφερειακό δίπλα στο περσινό Νο.1 του draft, Κέιντ Κάνινγχαμ.

Ο Άιβι πρωταγωνίστησε (20 πόντοι, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ) στη νίκη των Πίστονς (81-78) επί των Μπλέιζερς, χαρίζοντας στους φιλάθλους του Ντιτρόιτ αρκετά highlights. Εκρηκτικός παίκτης. Combo guard με μεγάλο άνοιγμα χεριών που του επιτρέπει να ματσάρει αρκετές θέσεις. Αθλητικός και τρέχει εξαιρετικά το γήπεδο, αφού είναι ταχύτατος και με καλό χειρισμό μπάλας. Τρομοκρατεί τις αντίπαλες άμυνες στο ανοιχτό γήπεδο, όντας φοβερός στις transition καταστάσεις.

Ξεφεύγει εύκολα από τους αμυντικούς και τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Εξαιρετικά τελειώματα κοντά στο καλάθι και μπορεί αν σκοράρει εύκολα και υπό πίεση μετά από επαφή. Πολύ γρήγορο πρώτο βήμα και ξέρει να χρησιμοποιεί τα screen που θα πάρει κατά τη διάρκεια του ματς. Δυνατός στα drives και στις pick n roll καταστάσεις, ειδικά από τη δεξιά πλευρά.

Πάντως αξίζει την προσοχή μας και ο Τζέιλεν Ντουρέν από το Ντιτρόιτ.

Πάρτε μια... γεύση από την μεγάλη ελπίδα του Ντιτρόιτ μαζί με τον Κάνινγχαμ

