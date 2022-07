Την επιθυμία να καταλήξει στους Μπόστον Σέλτικς εξέφρασε ο Ντανίλο Γκαλινάρι, μόλις τον αποδεσμεύσουν οι Σαν Αντόνιο Σπερς.

Μέρος του trade που έφερε τον Ντεζούντε Μάρεϊ στην Ατλάντα ήταν και ο Ντανίλο Γκαλινάρι, με τον Ιταλό να βλέπει τα δικαιώματά του να πηγαίνουν στο Σαν Αντόνιο. Ωστόσο δε θα μακροημερεύσει εκεί, καθώς οι Σπερς αναμένεται να τον αφήσουν ελεύθερο.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι ο Γκαλινάρι θέλει να φορέσει τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς μόλις μείνει ελεύθερος από το Σαν Αντόνιο. Ο 33χρονος την περσινή σεζόν είχε 11.7 πόντους και 4.7 ριμπάουντ μέσο όρο.

Once the San Antonio Spurs finalize the expected release on forward Danilo Gallinari, his preference is to join the Boston Celtics upon clearing waivers, sources tell ESPN.