Ο Μπράντλεϊ Μπιλ αποδεσμεύτηκε από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, αφήνοντας τα 36.4 εκατομμύρια δολάρια για να βρει μια νέα συμφωνία.

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ αποφάσισε να κάνει opt-out από το συμβόλαιό του με τους Γουίζαρντς και να αφήσει τα 36.4 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε η συμφωνία για τη σεζόν 2022-23 (player option), όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Πλέον μπορεί να υπογράψει πενταετές μάξιμουμ συμβόλαιο με τη Γουάσινγκτον ή να βρει συμβόλαιο οπουδήποτε αλλού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Μπιλ μέτρησε φέτος 23.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ μ.ό. σε 40 αγώνες. Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε 645 ματς regular season με τους Γουίζαρντς από τη σεζόν 2012-13, σημειώνοντας 22.1 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.



