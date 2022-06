Όταν σε παίρνει τηλέφωνο ο Μάικλ Τζόρνταν, ο χρόνος σταματά!

Είναι ο GOAT, ο άνθρωπος των έξι δαχτυλιδιών και του 6/6 σε τελικούς ΝΒΑ. Ο Μάικλ Τζόρνταν εδώ και χρόνια προσφέρει στο μπάσκετ από ένα διαφορετικό πόστο, αφού είναι ιδιοκτήτης των Χόρνετς. O Air μάλιστα ηταν εκείνος που καλωσόρισε το νέο απόκτημα των σφηκών από το Draft, τον Μαρκ Γουίλιαμς του Duke. Ο θρύλος των Μπουλς πήρε τηλέφωνο τον νέο αστέρι της Σάρλοτ για τις ευχές και εκείνος δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει.

Επίσης θέλησε να τον πειράξει λίγο που ο Γουίλιαμς ήταν παίκτης των Blue Devils, του Duke, αφού ο Τζόρνταν μεγαλούργησε με τη North Carolina. Δύο κολέγια με σπουδαίο rivalry στο NCAA που τα ματς τους είναι talk of the town για πολύ καιρό.

POV: MJ calls you on Draft Night 🐐📞



