Ο Πάολο Μπανκέρο επιλέχθηκε από τους Μάτζικ στο Νο.1 του draft, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν οι Χόλμγκρεν και Σμιθ.

Ολοκληρώθηκε η βραδιά του draft και οι Μάτζικ τελικά διάλεξαν τον σταρ του Duke, Πάολο Μπανκέρο που παίζει σαν power forward. Στην δεύτερη θέση οι Θάντερ επέλεξαν τον Τσετ Χόλμγκρεν από το Gonzaga, προσθέτοντας ύψος στην ρακέτα τους, ενώ οι Ρόκετς πήραν στο Νο.3 τον Τζαμπάρι Σμιθ του Auburn. Και οι τρεις πρώτες θέσεις του draft καλύφθηκαν από παίκτες που η θέση τους είναι power forward, με τον Χόλμγκρεν να παίζει άνετα και στο «5». To Duke για πέμπτη φορά δίνει το Νο.1 του draft στο ΝΒΑ μετά τους Ίρβινγκ, Μπραντ, Χέιμαν και Ζάιον.

Την πεντάδα συμππληρώνουν οι Κίγκαν Μάρεϊ που κατέληξε στο Σακραμέντο και ο Τζέιντεν Άιβι, ένα πολύ ενδιαφέρον prospect που θα παίζει με τη φανέλα των Πίστονς. Η Οκλαχόμα είχε τα τρία εκ των πρώτων 14 picks της διαδικασίας, λογω των όσων έχει μαζέψει τα τελευταία χρόνια από τις ανταλλαγές. Tα... ελάφια διάλεξαν στο Νο.24 και επέλεξαν τον Μπότσαμπ, έναν παίκτη από τη G League που αγωνίζεται σαν small forward και σαν shooting guard.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα από τα κορυφαία draft των τελευταίων ετών ειδικά στην πρώτη δεκάδα και μένει να δούμε αν τα... αστέρια θα δικαιώσουν τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν πριν κάν πατήσουν τα λαμπερά παρκέ της καλύτερης λίγκας του πλανήτη.

1. Πάολο Μπαντσέρο (Μάτζικ)

2. Τσετ Χόλμγκρεν ( Θάντερ)

3. Τζαμπάρι Σμιθ (Ρόκετς)

4. Κίγκαν Μάρεϊ (Κινγκς)

5. Τζέιντεν Άιβι (Πίστονς)

6. Μπένεντικτ Ματούριν (Πέισερς)

7. Σέντον Σαρπ (Μπλέιζερς)

8. Ντάισον Ντάνιελς ( Πέλικανς)

9. Τζέρεμι Σότσαμ (Σπερς)

10. Τζόνι Ντέιβις (Ουίζαρντς)

11. Ουσμάν Ντιένγκ (Θάντερ)

12. Τζέιλεν Ουίλιαμς (Θάντερ)

13. Τζέιλεν Ντούρεν (Πίστονς)

14. Οτσάι Αγκμπάτζι (Καβαλίερς)

24. ΜαρΤζον Μπότσαμπ (Μπακς)

