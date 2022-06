Πέρκινς για την κόντρα Άλεν-Ρόντο: «Τους κάναμε να λύσουν τις διαφορές τους με μποξ» (vid)

Ο Κέντρικ Πέρκινς έδωσε την δική του εξήγηση για την κόντρα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Ρέι Άλεν και του Ραζόν Ρόντο αποκαλύπτοντας πως έλυσαν τις διαφορές του με... γάντια του μποξ.

Η δυναμική των Σέλτικς γυρνώντας πίσω τον χρόνο στο πρωτάθλημα του 2007/08 ήταν αδιαμφισβήτητη! Παρόλα αυτά δεν έλειψαν οι κόντρες και οι τριγμοί στις σχέσεις των παικτών. Και μία απο τις πιο γνωστές «διαμάχες» ήταν εκείνη του Ρέι Αλεν και του Ραζόν Ρόντο. Ο άλλοτε συμπαίκτης τους Κέντρικ Πέρκινς, όντας καλεσμένος στην εκπομπή του Τζέι Τζέι Ρέντικ, μίλησε μεταξύ άλλων για ένα περιστατικό με γάντια μποξ που ήρθε ως λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στην ομάδα.

Ο Πέρκινς αρχικά αναφέρθηκε στο πόσο η ομάδα ήταν δεμένη στα χρόνια που ήταν και εκείνος μέλος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην πολυθρόνα του podcast όλες οι γιορτές είχαν περάσει στο δωμάτιο «boom boom» στο σπίτι του Ρέι Άλεν. Γιορτή των ευχαριστιών, Πάσχα, Χάλογουιν... Κάθε γιορτή τους ένωνε και περισσότερο.

Συνέχισε, όμως, παραθέτοντας την δική του άποψη σχετικά με το τί συνέβη και προκάλεσε τη... ρήξη μεταξύ του Άλεν και του Ρόντο. «Κατά τη γνώμη μου όλα άρχισαν όταν ο Ρέι πίεζε τόσο πολύ για μία ανταλλαγή μεταξύ του Ρόντο και του CP3 (σ.σ. Κρις Πολ). Κάτι εκεί ξεκίνησε να υπάρχει και το χάσμα».

«Πραγματικά κάναμε τον Ρέι και τον Ρόντο να το λύσουν με μποξ! Είχαν τόσο... beef που πήγαμε στο προπονητικό κέντρο, τους είχαμε αγοράσει γάντια του μποξ και έπρεπε να το λύσουν έτσι. Γιατί δεν ήθελαν να έχουν αυτή την ένταση πλέον» αποκάλυψε σχετικά με την πολυσυζητημένη κόντρα στο στρατόπεδο των Σέλτικς. Και όπως τόνισε όλοι έχουν γυρίσει στην εποχή που μιλούν κανονικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής με τον Πέρκινς να μιλάει για την κόντρα Άλεν-Ρόντο:

"We made Ray and Rondo actually box it out. They had so much beef." —@KendrickPerkins on the tension between Ray Allen and Rajon Rondo



Watch the full episode with @jj_redick and @talter: https://t.co/s0iPtO4mk9 pic.twitter.com/LKY0dPLkE7