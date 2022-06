Ο Νικολά Μπατούμ αρνήθηκε την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, αλλά δεν αποκλείεται τον Ιούλιο να συζητήσει μαζί τους για μία νέα συμφωνία.

Ο Νικολά Μπατούμ μένει ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Ο όρος που υπάρχει στο συμβόλαιο του, του επιτρέπει να αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει τη νέα συμφωνία ή όχι.

Αποφάσισε το δεύτερο, αφήνοντας 3.3 εκατομμύρια δολάρια, με την ελπίδα να βρει περισσότερα χρήματα ή μία καλύτερη συμφωνία. Βέβαια, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι θα συζητήσει ξανά με τους Κλίπερς τον Ιούλιο και δεν αποκλείεται να μείνει τελικά στην ομάδα του Τάιρον Λου.

Clippers F Nic Batum will decline his $3.3M player option and become a free agent, sources tell ESPN. There’s expected to be mutual interest with Clippers and Batum on reaching a new deal in July.