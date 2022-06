Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πραγματοποίησαν μέσα σε αποθέωση την λαμπερή τους παρέλαση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στο Σαν Φρανσίσκο!

Οι «Dubs» είναι και πάλι πρωταθλητές στο ΝΒΑ! Ύστερα από τέσσερα χρόνια επέστρεψαν και πάλι στον θρόνο της καλύτερης λίγκας του πλανήτη κερδίζοντας με 4-2 νίκες τους Μπόστον Σέλτικς. Την Δευτέρα (20/6) πραγματοποίησαν στην Market Street του Σαν Φρανσίσκο την καθιερωμένη παρέλαση όπου έκλεψαν την παράσταση οι «παλιοσειρές» Ντρέιμοντ Γκριν, Κλέι Τόμπσον και Στεφ Κάρι.

Η σαμπάνια έρεε άφθονη από τα ανοικτά πούλμαν τα οποία μετέφεραν τους νέους πρωταθλητές στο ΝΒΑ και φυσικά οι κάτοικοι της πόλης αποθέωναν έναν προς έναν ξεχωριστά τους παίκτες της ομάδας, όπως επίσης και τον... ορεξάτο Στιβ Κερ!

Όπως λένε μια «εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις». Φανταστείτε τα βίντεο που ακολουθούν και τα οποία αποτυπώνουν τα όσα συνέβησαν στο Σαν Φρανσίσκο για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι κατέκτησαν το 7ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

BAY AREA LEGEND KLAY THOMPSON pic.twitter.com/5LuZiWRHxK — Golden State Warriors (@warriors) June 20, 2022

NO OFF DAYS pic.twitter.com/GtjIPwXAJD — Golden State Warriors (@warriors) June 20, 2022

.@Garydwayne is a man of the people! pic.twitter.com/f8nU9pu3e6 — Golden State Warriors (@warriors) June 20, 2022

it's a party, it's a party pic.twitter.com/VU1e1NHWMm — Golden State Warriors (@warriors) June 20, 2022

"What you appreciate about the journey is the people you go through it with." - Draymond Green pic.twitter.com/jvZJfun1r0 June 20, 2022

TURN IT UPPPP pic.twitter.com/oDzubktOc0 — Golden State Warriors (@warriors) June 20, 2022

Incredible moment ❤️



JTA lifted a young Dubs fan over the fence to join him in the Warriors championship parade pic.twitter.com/0TqaN5GanI — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 20, 2022

Draymond has a NSFW message for the doubters 😬😂 pic.twitter.com/HkOpGCaCAn June 20, 2022

"SHUT UP"



Draymond has a message for the haters 🤫 pic.twitter.com/YC64b2IlmB — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 20, 2022

Draymond and JTA dancing through the confetti 🕺 pic.twitter.com/TDEqDjCP0s — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 20, 2022

GP2 is shirtless and taking selfies with Dub Nation 😂 pic.twitter.com/Iuue8mvxhV — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 20, 2022