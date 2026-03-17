Κερ: Το ξεχωριστό milestone των 600 νικών
Οι Γουόριορς επικράτησαν με 125-117 των Γουίζαρντς, με τον Γιούρτσεβεν να κάνει τη δεύτερη συμμετοχή του μετά την επιστροφή του στο ΝΒΑ. Έμεινε στο παρκέ για 2 λεπτά και είχε 2 πόντους και 1 ασίστ.
Το συγκεκριμένο ματς ήταν ξεχωριστό και για τον Στιβ Κερ. Ο προπονητής των πολεμιστών έφτασε τις 600 νίκες στην καριέρα του στο ΝΒΑ ως head coach και έγινε έτσι ο 28ος προπονητής που φτάνει σε αυτό το επίπεδο.
Ο Κερ έχει πανηγυρίσει τέσσερα πρωταθλήματα με τους Γουόριορς και είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας. Πολυνίκης στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ο θρύλος του ΝΒΑ και των Σπερς, Γκρεγκ Πόποβιτς με 1390 νίκες, πίσω του ο Ντον Νέλσον με 1335 και τρίτος ο Λένι Γουίλκενς με 1332. Από τους εν ενεργεία ο Ντοκ Ρίβερς είναι 6ος με 1.176.
