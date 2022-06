Συγκινητικές στιγμές έζησε ο σταρ των Γουόριορς μετά την κατάκτηση του τίτλου.

Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των τελικών ο Στεφ Κάρι και το έζησε έντονα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα συναισθήματα του μόλις κατάλαβε πως είναι πρωταθλητής ξανά. Οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στο έβδομο πρωτάθλημα της ιστορίας του και το τέταρτο στα τελευταία οκτώ χρόνια. Πήρε το βραβείο του MVP τελικών τόσο του έλειπε από τη συλλογή του και το χάρηκε με την ψυχή του.

Ο Στεφ μετά το τέλος του ματς πήρε μια μεγάλη αγκαλιά τον πατέρα του, Ντελ, δείχνοντας την χαρά, την ανακούφιση, την ευτυχία του. Μάλιστα με τις δηλώσεις που έκανε μόλις πήρε στα χέρια του βραβείο του MVP, έδειξε και το μεγαλείο του. «Έφτασα κοντά τρεις φορές, τώρα το έχω σπίτι μου. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Κράτα χαμηλά το κεφάλι, δούλεψε σκληρά, μείνε στον δρόμο σου. Αυτό είναι το μήνυμα», ήταν τα λόγια του. Ο δρόμος του Κάρι για την κορυφή.

