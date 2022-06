Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στο Game 6 των τελικών της Λίγκας εξαιτίας του πρωτόκολλου υγείας και ασφάλειας.

Ο Άνταμ Σίλβερ απουσίασε από το Game 5, αφού μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας, με τις πληροφορίες να μην διευκρινίζουν αν έχει βρεθεί ο ίδιος θετικός στον ιό ή έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα.

Τα νέα δεδομένα, αναφέρουν πως ο κομισάριος της Λίγκας δεν θα δώσει το «παρών» ούτε στο Game 6 της Βοστώνης, όπου αν επικρατήσουν οι Γουόριορς θα στεφθούν πρωταθλητές έχοντας το προβάδισμα με 3-2 στη σειρά. Λόγω της συνθήκης, την παρουσίαση του τροπαίου θα κάνει ο Αναπληρωτής Επίτροπος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ.

Ο Σίλβερ δεν έχει χάσει καμία παρουσίαση πρωταθλήματος από όταν ανέλαβε στο πόστο του το 2014, συμπεριλαμβανομένης και της... φούσκας του Ορλάντο το 2020.

Την είδηση έκανε γνωστή, ο έγκυρος δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

