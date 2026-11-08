Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λύγισαν τους Ορλάντο Μάτζικ στην παράταση με 126-119, σε ένα μπασκετικό... σόου του Στέφεν Κάρι, που σταμάτησε στους 41 πόντους.

Οι Γουόριορς (7-3) σημείωσαν την έβδομη νίκη τους στο NBA, καθώς επικράτησαν των Μάτζικ (2-7) με 126-119 στην παράταση (110-110 κ.δ). Για τους νικητές, κορυφαίος ήταν ο Στέφεν Κάρι, που κατέγραψε 41 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 35:45. Ακολούθησε ο Λέντεμποργκ με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 37:25.

Στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς το Γκόλντεν Στέιτ ήταν κυρίαρχο αλλά όχι με μεγάλες διαφορές. Η τρίτη περίοδος ήταν η μοναδική, που οι φιλοξενούμενοι είχαν τα ηνία, καθώς έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 37-20. Στην παράταση, με άμυνα που τσάκιζε... κόκκαλα, το franchise του Σαν Φρανσίσκο πήρε το «ροζ φύλλο» με επιμέρους 16-9.

Για τον οργανισμό της Φλόριντα, που προβληματίζει, το «πρώτο βιολί» ήταν ο σταρ της ομάδας, Φραντζ Βάγκνερ, που έκανε double - double με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 39:55.

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 57-41, 77-78, 110-110, 126-119