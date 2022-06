Και όμως, το ΝΒΑ διαθέτει έναν άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για να μετράει το ύψος κάθε μπασκέτας και τσεκάρει πόσο καλά είναι βιδωμένη η μπασκέτα σε κάθε ένα από τα 29 γήπεδα της Λίγκας!

Η τέχνη του Ντρου Σόρενσον μοιάζει αξεπέραστη. Μετριέται σε ίντσες. Και το αποκορύφωμά της είναι η ικανοποίηση εκατοντάδων απαιτητικών σταρ του ΝΒΑ.

Η μπασκέτα πρέπει να βρίσκεται στο σωστό ύψος. Και η στεφάνη πρέπει να είναι βιδωμένη σωστά. Ούτε χαλαρή, ούτε σφιχτή. Μόνο τέλεια.

Και ο Ντρου Σόρενσον φροντίζει γι' αυτό εδώ και 30 χρόνια. Μία ζωή, δηλαδή. Ή σχεδόν η μισή ζωή του ΝΒΑ!

Ο Σόρενσον είναι ο άνθρωπος του ΝΒΑ, ο οποίος φροντίζει τις μπασκέτες και στις 29 αρένες (Λέικερς και Κλίπερς έχουν κοινή).

Πριν από μερικές ημέρες, οι παίκτες των Γουόριορς, πριν την έναρξη του τρίτου τελικού και πρώτου στη Βοστόνη, είχαν διαπιστώσει ότι η μπασκέτα δεν ήταν στο σωστό ύψος. Το συμπέραναν μετά από μερικά σουτ.

Πριν από αρκετές εβδομάδες, ο Τζόρνταν Πουλ είχε καταλάβει ότι η μπασκέτα, σε ένα ματς των playoffs κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς, είχε κάτι λάθος. Αποδείχτηκε ότι ήταν τοποθετημένη λάθος κατά μία ίντσα (2.5 εκατοστά).

Η δουλειά του Σόρενσον δεν είναι να βρίσκεται σε κάθε αρένα, σε κάθε αγώνα. Θα ήταν αδύνατο να το κάνει. Ωστόσο, στο ξεκίνημα κάθε σεζόν ταξιδεύει σε όλα τα γήπεδα, μετράει τις μπασκέτες (πρέπει να βρίσκονται στα 3.048 μέτρα) - ακόμη και τις αναπληρωματικές - και επιβλέπει ότι οι στεφάνες θα μπορούν να αντέξουν τη δύναμη που θα ασκηθεί σε κάθε κάρφωμα.

Celtics playing elite mind games making the Warriors rim in the warm-up 2 inches too high 😂



pic.twitter.com/xA3ng96HGp