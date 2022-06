Η προθέρμανση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς διεκόπη για μερικά λεπτά, αφού οι παίκτες του Στιβ Κερ διαπίστωσαν ότι η μπασκέτα, στην οποία σούταραν, ήταν ψηλότερη!

Με μια μικρή αναποδιά ξεκίνησε η προθέρμανση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο TD Garden ενόψει του Game 3 των NBA Finals.

Αιτία το ύψος στην μπασκέτα στην οποία έκαναν την προθέρμανση τους οι παίκτες του Στιβ Κερ. Αυτή βρέθηκε ψηλότερη (σχεδόν κατά 6 εκατοστά) μετά από τα παράπονα των παικτών των Ουόριορς!

Και γι' αυτό έπρεπε να μπουν στο παρκέ η απαραίτητη σκάλα, αλλά και το μέτρο, προκειμένου η μπασκέτα να βρεθεί στο σωστό ύψος και να ξεκινήσει το Game 3 των τελικών.

The Warriors had to pause warmups due to the rim being too high.



🎥 @NBCSWarriorspic.twitter.com/wqCUGFBgjk