Ο Σακίλ Ο' Νιλ έγινε έξω φρενών όταν κάποιος χρήστης του twitter θέλησε να του υπενθυμίσει ότι δεν θα είχε πάρει δαχτυλίδι χωρίς τον Κόμπι Μπράιαντ δίπλα του.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ένας λογαριασμός στο Twitter και πιο συγκεκριμένα το «Legion Hoops» έκανε μια ανάρτηση με τα στατιστικά του Σακίλ Ο' Νιλ στους τελικούς του ΝΒΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι στους «NBA Finals» του 2000 είχε κατά μέσο όρο 38 πόντους, 16.7 ριμπάουντ, 2.7 τάπες και 2.3 ασίστ, το 2001 άλλους 33 πόντους, 15.8 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 3.4 τάπες ενώ το 2002 πρόσθεσε επίσης 36.3 πόντους, 12.3 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 2.8 τάπες.

Με αφορμή αυτήν την ανάρτηση κάποιος χρήστης του Twitter υποστήριξε ότι «ακόμα και με αυτούς τους αριθμούς, ο Σακ δεν θα είχε πάρει κανένα δαχτυλίδι χωρίς τον Κόμπι». Τι το 'θελε; Ο Σακίλ Ο' Νιλ δεν το... άφησε να πέσει κάτω και πέρασε στην αντεπίθεση: «Κανένας δεν μπορεί να νικήσει εάν δεν έχει έναν ακόμα σταρ δίπλα του ηλίθιε. Πόσα θα είχε πάρει ο Μάτζικ χωρίς τον Καρίμ ή ο Κένι Σμιθ χωρίς τον Χακίμ; Τι στο διάολο λες; Μισώ τους χαζούς ανθρώπους. Απόλαυσε τα στατιστικά μου και βγάλε τον σκασμό» ήταν η χαρακτηριστική του απάντηση.

Η ανάρτηση...

...και ο διάλογος

no person can win without another star big dummy how many would magic have without kareem how many would kenny smith have without hakeem wtf u talking about i hate dumb ass people enjoy my stats and stf up