Η μητέρα του Ντρέιμοντ Γκριν αποφάσισε να γίνει η πιο σκληρή κριτής του. Όπως ακριβώς τον μεγάλωσε. Το επικριτικό σχόλιο στο πρόσωπό του, αν και διαδικτυακό, με την ελπίδα ο κανονικός «Ντρέι» να επιστρέψει έστω και στο τέλος των NBA Finals.

Η κουβέντα είναι μεγάλη. Όση και η αμφισβήτηση που δέχεται ο Ντρέιμοντ Γκριν. Ή μάλλον κάποιος που μοιάζει στον Ντρέιμοντ Γκριν και παίζει στους NBA Finals με τη φανέλα του!

Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχει δεχτεί μεγάλη κριτική. Όχι άδικη. Οι «φωνές που τον κατηγορούν εμπλέκουν την ενασχόλησή του με το podcast του, ακόμη και κατά τη διάρκεια των τελικών.

Ο ίδιος - αν και μετρ στο trash talking - δείχνει να χάνει την ψυχραιμία του. Και όταν καταφέρνει να την συγκρατήσει, ένα θορυβώδες «άντε γ@μ... Ντρέιμοντ» από τους φίλους των Σέλτικς, φροντίζει να τον «καταστρέφει».

Το χειρότερο για τον Γκριν είναι πως μοιάζει εκνευρισμένος. Από την αρχή κάθε αγώνα προσπαθεί να εκνευρίσει τους αντιπάλους του. Καταφεύγει σε πρακτικές που μοιάζουν να ξεφεύγουν από το στενό όριο του επιτρεπτού. Και μολονότι η στατιστική του γεμίζει, στις κατηγορίες πλην των πόντων, οι εμφανίσεις του απέχουν από εκείνες που μας έχει συνηθίσει.

Η μητέρα του, η Μέρι Μπάμπερς, είναι αυτή που του έμαθε την τέχνη του trash talking. Για να γίνει σκληρός και να μη σηκώνει «μύγα στο σπαθί του». Όταν πρέπει, η μαμά του θα γίνει και η πιο σκληρή κριτής του.

Μάλλον η ώρα είναι τώρα. «Παρακαλώ σταματήστε τις ερωτήσεις για το τι συμβαίνει με τον Ντρέι. ΔΕΝ ΞΕΡΩ! Ίσως αυτός είναι ένας κλώνος. Γελάω προσπαθώντας να καταλάβω που είναι ο Ντρέιμοντ που μας βοήθησε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν το έχω δει ξανά ούτε και εγώ», έγραψε στο twitter κατά τη διάρκεια του Game 4 των NBA Finals.

Draymond’s mom can’t believe the way he’s playing right now 😳 pic.twitter.com/bUracuZGBT