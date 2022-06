Μπρίτζες για Μάβερικς: «Νομίζαμε πως τους είχαμε, αλλά οι γαμ@@ληδες μας πήραν»

O Mάικαλ Μπρίτζες στάθηκε στον τρόπο με τον οποίοι οι Σανς αποκλείστηκαν από τους Μάβερικς.

Οι Σανς έκαναν τη χειρότερη εμφάνιση της σεζόν στο κρίσιμο Game 7 κόντρα στους Μάβερικς και έχασαν την πρόκριση στους τελικούς. Ο Μάικαλ Μπρίτζες μίλησε για τον αποκλεισμό του Φοίνιξ και έδειξε πως ίσως οι ήλιοι να υποτίμησαν την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς λόγω της παράδοσης που είχαν χτίσει.

«Το Ντάλας είναι καλό, όμως εκτός από τα playoffs δεν νομίζω πως ξαναχάσαμε από αυτούς. Για πολλά χρόνια το Φοίνιξ δεν έχανε από εκείνους. Άρα όπως κάθε άλλη φορά νομίσαμε πως τους έχουμε. Όμως μετά οι γαμ@@ληδες μας πήραν», ήταν τα λόγια ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών του ΝΒΑ και πρωταθλητή του NCAA με το Villanova.

The Suns had NO IDEA what was about to hit them. 😂💀 pic.twitter.com/0edBceqD0u