Ντουράντ: Τα... έβαλε με τον Έντι Τζόνσον στο twitter

Ο Κέβιν Ντουράντ διαφώνησε διαδικτυακά με τον Έντι Τζόνσον και κανένας από τους δύο δεν έκανε πίσω.

Είναι ένας από τους αθλητές που συχνά πυκνά τσακώνεται στα social media με χρήστες, ενώ δεν διστάζει να κοντραριστεί με δημοσιογράφους για να υπερασπιστεί την άποψη.

Ο Κέβιν Ντουράντ είχε σχολιάσει διάσημους αναλυτές και σχολιαστές του ΝΒΑ, λέγοντας: «Τύποι σαν τον Σμιθ, τον Μπέιλες και Σαρπ άλλαξαν το παιχνίδι προς το χειρότερο. Παίκτες όπως ο Κάρι και ο Τζόρνταν βελτιώνουν το άθλημα, δίνουν ώθηση». Από την πλευρά του ο αναλυτής Στίβεν Έι Σμιθ ανέφερε πως ο Τζόρνταν άλλαξε το μπάσκετ προς το χειρότερο».

Όλο αυτό δεν άφησε ασυγκίνητο τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακου και νυν αναλυτή Έντι Τζόνσον, ο οποίος τόνισε: «Διαφωνώ με Σμιθ, αλλά μπορεί να πει τη γνώμη του γιατί έχει δουλέψει. Οι αθλητές επηρεάζονται πολύ, είναι ευαίσθητοι στα αρνητικά σχόλια για αυτούς. Κανείς δεν οφείλει στον αθλητή αποθέωση. Πρέπει να διαχειριστείς την κατάσταση».

Ο KD απάντησε: «Ευαίσθητοι είναι οι άνθρωποι των media. Όταν διαφωνείς μαζί τους, νομίζουν πως κάνεις επίθεση. Δεν το δέχονται», με τον Τζόνσον να αναφέρει: «Γράφω στο twitter και τους προκαλώ σαν πρώην αθλητής όπως και εσύ, όμως σέβομαι τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Χρειάζεσαι ισορροπία ανάμεσα στα αρνητικά και τα θετικά»

I disagree with Stephen A’s take, but he has a right to state his opinion because of one reason. He has put in damm work! I will be honest, I can’t stand those other 2 mentioned ,but they are putting in work! Athletes today are too dam sensitive and focus on comments negative and https://t.co/oQS9VUJ87v