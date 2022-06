Ο Τζέισον Τέιτομ ήταν άστοχος, όμως ήταν εξαιρετικός στον δημιουργικό τομέα.

Ανάμεικτα συναισθήματα για τον Τζέισον Τέιτουμ στον πρώτο τελικό του ΝΒΑ. Ο σταρ των Σέλτικς είχε 3/17 σουτ και μόλις 12 πόντους, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να... ντυθεί playmaker.

Οι 13 ασίστ που μοίρασε στο Game 1 είναι και ρεκόρ για του ΝΒΑ σχερικά με τις τελικές πάσες σε ντεμπούτο παίκτη στα NBA Finals. Ο JT επιπλέον έκανε μόλις δύο λάθη, ενώ είχε +27 στο +/- στη τέταρτη περίοδο, παρόλο που δεν σκόραρε ούτε πόντο στο δεκάλεπτο.

«Ήμουν σε κακή βραδιά επιθετικά, στα σουτ. Προσπάθησε να επιδράσω στο παιχνίδι με άλλους τρόπους», ανέφερε. Οι Κέλτες πάντως χρειάζονται τον Τέιτουμ στα προηγούμενα βράδια του στον τομέα του σκοραρίσματος, αφού σίγουρα οι Γουόριορς δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη.

Tatum sets record for most assists in Finals debut https://t.co/nSa5bGnavz pic.twitter.com/LqAiCSKS26