Η Euroleague έριξε στο... τραπέζι μια ενδιαφέρουσα πρόταση σε επικείμενη αναμέτρηση Παναθηναϊκού-Μπόστον Σέλτικς!

Αν μη τι άλλο ο Εργκίν Αταμάν ταρακούνησε συθέμελα την Euroleague και το ΝΒΑ από μία και μόνο ατάκα του. Συγκεκριμένα ο Τούρκος προπονητής είχε πει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στην Τουρκία ότι «αν θέλουν οι Σέλτικς να είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές να μας κερδίσουν στο ΟΑΚΑ» προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.

Αιτία αποτέλεσε μια ανάρτηση των Σέλτικς μετά την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ, όταν και είχαν αυτοχαρακτηριστεί «παγκόσμιοι πρωταθλητές». Ο Αταμάν θέλησε να «απαντήσει» και παράλληλα να προσελκύσει και το ενδιαφέρον του Σακίλ Ο' Νιλ, ο οποίος «πόσταρε» την εν λόγω ατάκα του τεχνικού του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι «πράσινοι» απευθύνθηκαν στον Σακίλ εξηγώντας ότι «είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση» και η Euroleague έριξε στο τραπέζι μια... πρωτοποριακή ιδέα.

Όχι μόνο να διεξαχθεί αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και των Μπόστον Σέλτικς, αλλά να είναι σχολιαστές οι Σακίλ Ο' Νιλ και Γιάννης Αντετοκούνμπο!

.@SHAQ and @Giannis_An34 as analysts for the game 👀 who says no? https://t.co/prpCg27YVc