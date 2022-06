Oι Σέλτικς.... καθάρισαν τους Γουόριορς με απίθανη τέταρτη περίοδο, στο διάστημα το οποίο έσπασαν πολλά ρεκόρ.

Η Βοστώνη έκανε break μέσα στο Chase Center και προηγείται με 1-0 κόντρα στους Γουόριορς στη σειρά των τελικών. Αυτή τη φορά οι πρωταγωνιστές δεν ήταν οι συνήθεις ύποπτοι, με τους Αλ Χόρφορντ και Ντέρικ Ουάιτ να κάνουν ματσάρα.

Οι Σέλτικς έκαναν απίθανα πράγματα στην 4η περίοδο και με επιμέρους 40-16, σόκαραν την ομάδα του Κερ. Με αυτό τον τρόπο έσπασαν αρκετά ρεκόρ. Έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία των τελικών του ΝΒΑ που κερδίζουν με διψήφια διαφορά, ενώ έχαναν με πάνω από 10 πόντους, όταν μπήκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο. Η πιθανότητα νίκης σε αυτό ήταν στο 4% όταν οι Κέλτες έχαναν με 15 προς το τέλος της τρίτης περιόδου.

Επιπλέον το σερί 17-0 της Βοστώνη στην τέταρτη περίοδο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο σερί σε τελευταίο δωδεκάλεπτο την τελευταία 50ετια (είχαν 19-0 οι Σπερς με τους Νετς στο Game 6 του 2003). Σε αυτό το 17-0 πρωταγωνίστησαν οι Χόρφορντ με 8 πόντους, Σμαρτ με 6 και ο Ουάιτ με3.

Τέλος στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, οι Σέλτικς βρέθηκαν πίσω με 12 πόντους και τελικά επικράτησαν με 12 πόντους. Οι 24 πόντοι διαφορά που κάλυψαν, είναι και η μεγαλύτερη στην ιστορία των τελικών για οποιοδήποτε δωδεκάλεπτο.

The Boston Celtics are the first team in NBA history to win a Finals game by double digits after trailing by double digits entering the 4th quarter.



Their win probability fell as low as 4 percent when they were down 15 near the end of the 3rd quarter. pic.twitter.com/ce28lV5lsI