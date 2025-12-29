Show Ντόντσιτς-ΛεΜπρόν, stop των Μπλέιζερς στους Σέλτικς (vid)
Oι Μπλέιζερς έβαλαν φρένο στους Σέλτικς και τους νίκησαν με 114-108. Ο Άβντια είχε 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους νικητές ενώ για τη Βοστώνη το πάλεψε ο Μπράουν με 37 πόντους και 7 ριμπάουντ αλλά δεν μπόρεσε να τους σώσει.
Κι άλλη νίκη οι πρωτευουσιάνοι
Άλλη μια νίκη για τους Γουίζαρντς το τελευταίο διάστημα με 116-112 επί των Γκρίζλις. Στο 7-23 οι νικητές, ενώ στο 15-17 έπεσαν οι ηττημένοι. O Άλεξ Σαρ είχε 20 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους πρωτευουσιάνους, ενώ από την άλλη πλευρά ο Τζάκσον είχε 31 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Μοράντ είχε 21 πόντους με 7 ασίστ.
Show Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν
Οι Λέικερς επικράτησαν με 125-101 των Κινγκς, αφού ο Ντόντσιτς είχε 34 πόντους με 7 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε 24 πόντους με 11/13 σουτ. Ο Έιτον τελείωσε με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 22 πόντους είχε ο ΝτεΡόζαν και ο Ρεϊνό πρόσθεσε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στο 8-24 οι ηττημένοι, στο 20-10 πήγαν οι λιμνάνθρωποι.
