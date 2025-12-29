Show Ντόντσιτς-ΛεΜπρόν, stop των Μπλέιζερς στους Σέλτικς (vid)

Με νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Λέικερς με τους Μπλέιζερς, ενώ οι Γουίζαρντς υπέταξαν τους Γκρίζλις.

Oι Μπλέιζερς έβαλαν φρένο στους Σέλτικς και τους νίκησαν με 114-108. Ο Άβντια είχε 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους νικητές ενώ για τη Βοστώνη το πάλεψε ο Μπράουν με 37 πόντους και 7 ριμπάουντ αλλά δεν μπόρεσε να τους σώσει.

Κι άλλη νίκη οι πρωτευουσιάνοι

Άλλη μια νίκη για τους Γουίζαρντς το τελευταίο διάστημα με 116-112 επί των Γκρίζλις. Στο 7-23 οι νικητές, ενώ στο 15-17 έπεσαν οι ηττημένοι. O Άλεξ Σαρ είχε 20 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους πρωτευουσιάνους, ενώ από την άλλη πλευρά ο Τζάκσον είχε 31 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Μοράντ είχε 21 πόντους με 7 ασίστ.

Show Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν

Οι Λέικερς επικράτησαν με 125-101 των Κινγκς, αφού ο Ντόντσιτς είχε 34 πόντους με 7 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε 24 πόντους με 11/13 σουτ. Ο Έιτον τελείωσε με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 22 πόντους είχε ο ΝτεΡόζαν και ο Ρεϊνό πρόσθεσε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στο 8-24 οι ηττημένοι, στο 20-10 πήγαν οι λιμνάνθρωποι.