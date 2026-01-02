Οι Σέλτικς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 120-106 των Κινγκς στο Σακραμέντο.

Διπλό για τους Σέλτικς μέσα στο Σακραμέντο. Οι Κέλτες επικράτησαν με 120-106 των Κινγκς και με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 21-12. Οι απογοητευτικοί φέτος βασιλιάδες έπσαν στο 8-26.

Για τους νικητές ο Μπράουν ήταν διπλός με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Γουάιτ και ο Πρίτσαρντ μέτρησαν από 16 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο ΝτεΡόζαν είχε 25 πόντους και ο Σρούντερ είχε 18 πόντους.

Οι Σέλτικς έχουν 7 νίκες στα 10 τελευταία τους ματς στο ΝΒΑ, ενώ προέρχονται και από 2 σερί νίκες.