Με τον Ντέρικ Γουάιτ να πραγματοποιεί επίδοση που θα την θυμάται για όλη του τη ζωή, οι Σέλτικς πέρασαν νικηφόρα από το Σολτ Λέικ Σίτι κερδίζοντας τους Τζαζ με 129-119.

Δεν είναι και το πιο σύνηθες φαινόμενο ένας γκαρντ με ύψος 1.93 μέτρα να μοιράζει επτά τάπες σ' ένα παιχνίδι! Ειδικά από τη στιγμή που δεν αποτελεί και στοιχείο του παιχνιδιού του.

Κι όμως ο Ντέρικ Γουάιτ ανάγκασε και πρωτοκλασάτους σέντερ να ζηλέψουν την επίδοσή του στο «Delta Center» της Γιούτα σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας στις τάπες!

Συγκεκριμένα μοίρασε επτά μπλοκ, πέτυχε 13 από τους 27 πόντους στην τελευταία περίοδο και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της 20ης νίκης των Σέλτικς (20-12 ρεκόρ) φέτος.

Ο 31χρονος γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 6/6 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 9/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 7 τάπες και μόλις 1 λάθος σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Ο Τζέιλεν Μπράουν τον ακολούθησε με άλλους 23 πόντους και 10 ασίστ, ενώ οι Άνφερνι Σάιμονς και Πέιτον Πρίτσαρντ πρόσθεσαν από 20 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Για λογαριασμό των Γιούτα Τζαζ δεν έφτασαν οι 37 πόντοι του Κεγιόντε Τζορτζ (7/12 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), με τους Νούρκιτς (26π., 8ριμπ., 8ασ.) και Μάρκανεν (22π., 9ριμπ.) να πραγματοποιούν επίσης καλή εμφάνιση.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-31, 64-59, 96-99, 119-129.